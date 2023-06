Il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” e l’associazione “In ricordo di Lacuna” organizzano il convegno dal titolo “I 75 anni della Costituzione : tutela degli animali e dell’ambiente” sabato 17 Giugno 2023 ore 17,30 presso la sala blu del carcere borbonico di Avellino.

Le parole di Pasquale Luca Nacca, referente di “Insieme per Avellino e l’Irpinia” : “Sarà anche un’occasione in cui andremo a siglare un gemellaggio storico, probabilmente mai accaduto al Sud, tra quattro movimenti/associazioni di tre regioni : Campania, Puglia e Basilicata. Noi, che abbiamo sede ad Avellino e quindi in Campania, la Svimar a Potenza, quindi in Basilicata, il movimento “Uniti per San Severo”, in Puglia, ed infine l’associazione “Amici del Sele”, con sede a Contursi Terme (Salerno), con la tematica dell’acqua che inevitabilmente abbraccia tutti e tre i territori, e proponendo soluzioni su quattro/cinque tematiche fondamentali, non a caso continueremo a raccogliere in questo spazio le firme per l’implementazione del servizio navetta da Avellino ad Afragola stazione alta velocità.”

Le parole di Sara Spiniello, presidente dell’associazione “In ricordo di Lacuna” e referente Cadapa :”Lo scorso anno siamo riusciti a far entrare nella nostra Costituzione queste due parole, ambiente ed animali, all’articolo 9, anche e soprattutto grazie all’ex ministro Sergio Costa, che interverrà al nostro convegno. Sara’ anche possibile raccogliere le firme per la richiesta referendaria riguardante l’abolizione della legge 157 sulla caccia e dell’articolo 852 per l’ingresso dei cacciatori nei fondi privati. Ogni giorno dobbiamo occuparci sempre di più di queste tematiche soprattutto per le future generazioni, sensibilizzandole ulteriormente.”