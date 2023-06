CIMITILE. “Parole di Pace e Legalità, l’evento rientrante nell’ambito del Premio Cimitile si è tenuto al teatro Nadur di Cicciano

Il Sindaco di Cimitile, Avv. Filomena Balletta, intervenuta alla manifestazione, si è complimentata con i docenti, le famiglie e in particolare con i ragazzi che sono sempre pronti a recepire gli insegnamenti dei docenti e a crescere nella condivisione di valori assoluti quali la Pace e la Legalità. Il Sindaco inoltre ha ringraziato la Dirigente Scolastica dell’I. C. MERCOGLIANO GUADAGNI, la prof.ssa Pasqualina Nappi per l’impegno, la professionalità e la passione che hanno contraddistinto il suo operato in questi nove anni di permanenza presso l’Istituto Comprensivo di Cimitile.