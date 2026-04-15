Il Liceo Classico Europeo del Convitto Nazionale a IdeativItaly 2026

Una delegazione di undici alunni del Liceo Classico Europeo del Convitto Nazionale, con i docenti Antonio Caradonna e Maria Antonia Vesce, partecipa quest’anno alla manifestazione IdeativItaly 2026, dedicata all’innovazione nel Made in Italy e organizzata da Ideativita S.r.l.. L’evento, riconosciuto dal MIMIT, valorizza talento, tecnologia e creatività delle nuove generazioni. Gli alunni, nei giorni 14 e 15 aprile, presso il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, assisteranno e prenderanno parte a un dialogo fattivo tra imprese, istituzioni, mondo accademico e nuove generazioni, con un programma che prevede interventi, dimostrazioni e attività esperienziali orientate all’innovazione e alle nuove tecnologie. Tra i momenti centrali dell’evento, è l’hackathon, che coinvolgerà studenti e giovani talenti nella progettazione di soluzioni innovative, favorendo un approccio concreto e collaborativo alla creatività. Gli alunni avranno 24 ore di tempo, dal pomeriggio del giorno 14 fino alle12 di domani, per presentare un prodotto autentico, secondo determinate richieste. Soddisfatto il Rettore, Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Lieto, che ha presenziato all’evento, che considera molto interessante, poiché riesce ad avvicinare il mondo aziendale ai giovani studenti e a offrire stimoli interessanti per il futuro professionale, con la capacità di connettere visione, formazione e sviluppo, mettendo al centro le nuove generazioni per la costruzione del domani del Made in Italy.