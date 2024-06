BENEVENTO. Il Festival della rivista Reportages, chiusura in bellezza al Chiostro di San Francesco a Piazza Dogana

Un Festival che fin da subito ha avuto uno scopo: essere fatto per coinvolgere le persone e farle sentire parte di una comunità.

Le Assise del Giornalismo e della Storia, prima edizione 2024, si sono concluse il primo giugno presso lo splendido chiostro del convento di San Francesco di Piazza Dogana a Benevento. Luogo di spiritualità e cultura assolutamente da preservare e valorizzare, il chiostro esso ha ospitato il terzo e ultimo momento del Festival fortemente voluto dal direttore responsabile della rivista Reportages Storia & Società, Lucia Gangale, storica, giornalista e ricercatrice.

È stata allestita una postazione con open mic, dove chiunque abbia voluto, ha letto brani di poesia e prosa in più lingue, un angolo firmacopie, uno stand del FAI, nonché un angolo verde dove Pierluigi Campidoglio, chimico ed esperto botanico, ha illustrato le proprietà di alcune piante officinali. Non è mancato un momento conviviale offerto ai convenuti.

Il chiostro si è riempito di tante persone, dando vita a scambi letterari in un’atmosfera di cordialità e simpatia. Frate Luciano Pugliese, alla guida del convento, ha mostrato tutto il suo entusiasmo per l’iniziativa, aggiungendo che si è trattato di un incontro culturale molto bello e ricco, da replicare in maniera da interessare l’intera area del chiostro.

Lettori di gran qualità si sono avvicendati nella postazione lettura, suscitando consensi e convinti applausi.

Bilancio più che positivo, dunque, per le Assise della oramai ventennale rivista Reportages, che si può acquistare online e che, nata nel Sannio, esprime da sempre una vocazione internazionale. Acquistando anche una sola copia, si contribuisce alla vita stessa della rivista e, magari, ad immaginare anche una seconda edizione delle Assise, che sono un festival completamente autofinanziato, capace però di mobilitare tante persone e di portare all’attenzione del pubblico più vasto le bellezze ed i motivi di richiamo della nostra città.