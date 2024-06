Celebrazioni del 78° Anniversario della Festa della Repubblica ad Avellino

Oggi, 2 giugno, si celebra il 78° anniversario della Festa della Repubblica Italiana, una delle ricorrenze più significative per il nostro Paese. Per questa solenne cerimonia, la Prefettura di Avellino ha coinvolto tutte le istituzioni dello Stato, al fine di mantenere fede ai principi della Costituzione Italiana.

Tra le istituzioni partecipanti, i Vigili del Fuoco di Avellino, guidati dal Comandante Ing. Mario Bellizzi, hanno avuto un ruolo di rilievo. Il personale operativo e i membri dell’Associazione Nazionale del Corpo della locale sezione hanno allestito una mostra con cimeli storici riguardanti la fondazione del nono Corpo Civici Pompieri di Avellino, oltre all’esposizione di mezzi storici e di ultima generazione.

La cerimonia è iniziata con la deposizione di una corona di alloro al Monumento dei Caduti da parte del nuovo Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, alla presenza delle autorità civili e militari. Successivamente, l’evento si è spostato in Piazza della Libertà, dove si sono radunate varie associazioni con i loro labari. Dopo i saluti del Prefetto e la lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è tenuta la cerimonia dell’alzabandiera.

Un momento particolarmente emozionante è stato la calata della Bandiera Italiana lungo la parete del Palazzo di Governo, accompagnata dalle note dell’Inno di Mameli. Questa operazione è stata effettuata dai Vigili del Fuoco di Avellino e dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, ricevendo lunghi applausi dal folto pubblico presente.

Nel salone della Prefettura, sono state poi consegnate le Benemerenze. Tra queste, è stata conferita la nomina di Commendatore della Repubblica all’Ing. Giampietro Boscaino, Dirigente Generale dei Vigili del Fuoco e attuale Direttore Regionale della Puglia. L’onorificenza è stata consegnata dal Prefetto e dal Comandante Bellizzi.

La cerimonia è proseguita con la visita del Prefetto Riflesso alle varie esposizioni dei Corpi dello Stato lungo Corso Vittorio Emanuele. Il Prefetto si è soffermato in particolare con il Comandante Mario Bellizzi per ammirare i mezzi storici e quelli di nuova assegnazione al Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, chiudendo così una giornata di celebrazioni che ha unito memoria storica e impegno per il futuro.