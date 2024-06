Forino (Av): Si presenta la nuova opera di Padre Pierluigi Mirra “I Passionisti a Forino”. L’appuntamento è per Sabato 8 Giugno ore 16.30

“I Passionisti a Forino” questo è il titolo della nuova opera di Padre Pierluigi Mirra Sacerdote Passionista che sarà presentata a Forino Sabato 8 Giugno alle ore 16.30 presso il Convento in Via San Paolo della Croce. Un lavoro impegnativo e meticoloso che ripercorrerà 80 anni di Storia che legano la Congregazione alla Città di Forino. Si partirà dalle ” origini ” ovvero da quel Luglio 1944 quando gli stessi furono ivi chiamati dalla signora Rosa Selvaggi , che dono’ loro un ampio appezzamento di Terreno dove era ubicata una vecchia masseria. Da allora moltissimo tempo è passato come lo sono stati gli oltre 60 religiosi Passionisti che nel corso di questi lustri hanno reso un grande servizio alla cittadina irpina con la cura delle anime e delle Parrocchie: i Passionisti hanno voluto bene Forino e Forino alla stessa maniera ha voluto bene loro. Ora Padre Mirra che nella sua carriera sacerdotale ha ricoperto prestigiosi incarichi un po’ dovunque come anche a Forino , mette un ulteriore ed importante tassello alla già più che costellata altra sua carriera ovvero quella di scrittore e poeta di lungo corso. Ha scritto monografie su beati e santi Passionisti: P. Fortunato De Guttis” (1993), P. Germano Ruoppolo (2001), Sr. Gemma Menditto (2005), P. Giuseppe Pesci (2010), Beata Adelaide Brando (2003), Beato Grimoaldo Santamaria” (1997), “Beato Domenico Barberi (2011), San Paolo della Croce (2010) di “Io sono un camminatore” (2012), “Gente della mia terra” (2014) e “Storie di vita”(2016) , La mia Eta’ ( 2018), Cammino con Dio ( 2019) , Storie di Gente di Paese( 2019) , ha pubblicato canti per l’ animazione per ragazzi con le edizioni ” S Paolo ” di Roma e ” Rugginenti” di Milano nonché curato per tantissimi anni la rivista ” Presenza Missionaria Passionista e tanti altro. Ma una peculiarità che ha sempre contraddistinto padre Pierluigi è la rara capacità di andare diritto al cuore di quanti hanno avuto la fortuna di incontrarlo sulla propria strada e di riconoscerne la sua grande sensibilità. Daniele Biondi