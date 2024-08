I.N.P.S. Avellino: L’appello del M.I.D. per un Parcheggio Riservato ai Cittadini con Disabilità

Il Movimento Italiano Disabilità (M.I.D.) rinnova il suo appello alle autorità locali e all’INPS di Avellino per la creazione di uno spazio di parcheggio riservato ai cittadini con disabilità. Questa richiesta si inserisce nel contesto della lunga campagna del M.I.D., finalizzata a rendere le città più inclusive e rispondere alle esigenze di tutti, con particolare attenzione alle persone con disabilità.

Attualmente, presso la sede dell’INPS di Avellino, numerosi cittadini hanno segnalato la mancanza di aree di parcheggio dedicate ai veicoli al servizio delle persone con disabilità. Questa carenza sta creando notevoli difficoltà per chi deve recarsi agli uffici per questioni legate al riconoscimento dell’invalidità.

Il M.I.D. sollecita il sindaco di Avellino, Laura Nargi, e i dirigenti dell’INPS a intervenire al più presto per risolvere questa situazione, così da garantire un accesso più agevole agli uffici. È stato segnalato che, anche parcheggiando nelle aree a pagamento riservate ai veicoli con contrassegno, gli utenti si trovano spesso in difficoltà a causa della scarsità di posti disponibili.

Non è la prima volta che il M.I.D. solleva la questione: già in passato era stato fatto un appello simile, ma senza ottenere i risultati sperati. Il M.I.D. ribadisce l’urgenza dell’intervento, sottolineando che la creazione di un’area di parcheggio riservata rappresenterebbe un importante passo verso una maggiore equità e inclusione per tutti.