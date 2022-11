I militanti di Fratelli d’Italia del Baianese e del Vallo di Lauro si congratulano con on. Claudio Barbaro nominato sottosegretario

Le nostre congratulazioni all’amico on.le Claudio Barbaro per la nomina avuta dalla Presidenza del consiglio a sottosegretario all’Ambiente ed alla sicurezza energetica. Incarico prestigioso ma allo stesso tempo impegnativo per le sfide, più che attuali, che la nostra Nazione ha davanti a sé sia nel settore ambientale che energetico. Sicuri che l’on.le Barbaro svolgerà il proprio ruolo nella direzione della tutela dell’ambiente e nella sicurezza energetica, soprattutto sulle attuali questioni emergenziali, del caro bollette che stanno fortemente colpendo famiglie e imprese della nostra amata Nazione. Noi tutti di Fratelli d’Italia del Baianese e del Vallo di Lauro facciamo i nostri migliori Auguri all’on.le Claudio Barbaro di buon lavoro. Ribadendo che l’ambiente è la sicurezza Energetica italiana sono asset fondamentali per la nostra economia. Convinti che l’on.le Claudio Barbaro non farà mancare il suo prezioso ed utile contributo per gli impegni che attendono, l’Italia nel settore Ambientale ed Energetico.

Fratelli d’Italia del Baianese e del Vallo di Lauro.