Hallowenn Party per le fasce deboli un grande successo a Casola di Napoli

Si è svolta con grandi consensi di pubblico a Casola di Napoli ,Domenica 30 ottobre 2022 in Piazza IV Novembre, la II edizione “Hallowenn Party “manifestazione a sostegno delle fasce deboli , organizzata dall’associazione Abili alla Vita APS in collaborazione con , il Comune di Casola di Napoli, l’associazione Latin Lover Dance, l’associazione “Il giglio” la Pro Loco, il Forum dei Giovani, l’associazione Real Vesuviana, A.D.H, Associazione Vesuvius A.P.S , associazione Disabili Gragnano e con il patrocinio del Consiglio Regionale della Campania, dell’Ambito Territoriale n.32 (A.S.L. NAPOLI 3 SUD), dell’Unione degli Industriali della Provincia di Napoli e dei Comitati Regionali del C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico), della F.A.N.D. (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità), dell’U.I.C. (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sez. Napoli) e Telethon . La manifestazione ha voluto promuovere l’integrazione sociale dei diversamente abili attraverso il divertimento. La kermesse è stata presentata con maestria dall’attore Angelo Iannelli(Ambasciatore del Sorriso) e dalla poetessa Anna Rosa Lauro , aperta ufficialmente con il taglio del nastro, l’inno nazionale e l’ingresso dei partecipanti e degli ospiti presenti, tra cui i noti atleti paraolimpici Angela Procida e Francesco Iannelli sulle note della Banda Musicale “R. Viviani” con la benedizione del parroco Don Raffaele D’Antuono e i saluti dell’Amministrazione Comunale di Casola di Napoli e quella di Lettere. Carmine Mellone per il comitato paraolimpico ha voluto ricordare l’importanza della disabilità in questa società.

Nel corso dell’evento ,le associazione si sono esibite con performance (eseguite da diversamente abili e non) di show down, di danza, rappresentazioni teatrali, canore , musicali ,attività di animazione e di intrattenimento . Il sassofonista Alfonso Sorrentino ha proposto un momento musicale ,il pagliaccio Felice ha divertito i tanti bambini, pieni di allegria hanno giocato sui gonfiabili e apprezzato la distribuzione di dolci e doni (a cura della Titti e Silvestro), presenti all’evento gli alunni dell’I.C. R. Iozzino diretto dalla prof.ssa Anna Pia Pelella. Il presentatore Angelo Iannelli , ha indossato l’abito che lo caratterizza ”Pulcinella “coinvolgendo con un interminabile trenino tutti i partecipanti , in particolare i ragazzi speciali con lo slogan “ Comm” e bella ‘a città e Pullecenella” .Anna Rosa Lauro da presentatrice e la dottoressa Annamaria Santarpia con i ragazzi di Via Giovanni Del Balzo si sono cimentate in una poesia interpretata anche nel linguaggio dei segni LIS. Direttamente dal Castello delle Cerimonie e Real Time il cantante Mario Conte , in Piazza IV Novembre anche il talentuoso Cirro Marra , gli artisti hanno cantato i loro brani più noti emozionando il folto pubblico. L’evento è stato trasmesso da Radio Stereo 5 TV. L’ottima riuscita della manifestazione si è svolta grazie alla presenza della Protezione Civile di :Casola di Napoli ,S. Antonio Abate e di S. Maria la Carità , la Polizia Municipale di Casola di Napoli e i Carabinieri stazione di Gragnano. La II edizione de” Halloweeen Party” si è conclusa con il taglio della torta e i fuochi pirotecnici tra i sorrisi dei ragazzi speciali . Soddisfatto il Presidente Associazione Abile alla Vita Dott.Pasquale Santarpia per il successo della kermesse sociale, ha voluto ringraziare tutti i partecipanti dando appuntamento alla prossima edizione.

Comunicata stampa Associazione Abili alla Vita A.P.S e associazione Vesuvius A.P.S