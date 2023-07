AVELLA. “Agricola Pavone”, clienti soddisfatti per la qualità dei suoi prodotti

L’agricola Pavone ha aperto il suo punto vendita ad Avella solo da pochi giorni ed già un successo. Specializzata nella produzione di olio di oliva extravergine grazie ai suoi terreni vocati per questo tipo di produzione e ubicati ad Avella in località Tora è anche leader nella produzione di Condimenti Aromatizzati a base di olio extravergine di oliva con l’aggiunta in minima percentuale di aromi naturali al gusto di: timo, pepe misto, rosmarino, peperoncino e altro. Poche gocce sono sufficienti per personalizzare ed esaltare il gusto di tanti piatti della vostra cucina. Nel suo punto vendita di via G. Amendola, poco distante dalla chiesa di San Giovanni, puoi trovare spezie in barattolo come rosmarino, maggiorana, origano ecc. Grazie a farmacisti qualificati con l’olio dell’agricola Pavone viene realizzata anche una Crema viso. La crema viso antirughe all’olio d’oliva è prodotta dall’olio d’oliva dell’azienda grazie a mani esperti del settore farmaceutico. Puoi prenotare i prodotti che più ti aggradano anche telefonicamente chiamando al numero 392.101.57.44 o su Facebook e Instagram. L’agricola Pavone di D’Avanzo Teresa ti aspetta nel suo punto vendita per farti toccare da vicino i suoi prodotti e per iniziare con te un cammino lungo di benessere e qualità.