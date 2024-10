Grottaminarda: inaugurato l’anno accademico per Infermieristica e Logopedia con entusiasmo e nuove prospettive

Una giornata intensa, ricca di emozioni, quella vissuta ieri presso il Polo Sanitario/Universitario di Grottaminarda per dare il benvenuto ai nuovi iscritti e per salutare i laureandi del Corso di Infermieristica e Logopedia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli. Una sorta di passaggio del testimone che ha assunto particolare rilevanza alla luce del fatto che nei mesi scorsi si era temuto per la soppressione del corso universitario di Infermieristica. Ed invece non solo non è stato soppresso ma è stato potenziato in termini di alta formazione, tecnologia, strutture.

All’inaugurazione dell’anno accademico presente, tra gli altri, il Vescovo di Ariano/Lacedonia Monsignor Sergio Melillo.

La giornata si è sviluppata in due momenti: nel pomeriggio la presentazione dei Corsi di Laurea in Infermieristica e Logopedia in cui sono state illustrate attività, progetti ed è stata lanciata anche l’idea di istituire una Pastorale universitaria; ed in serata la festa con il momento particolarmente toccante della lettura da parte dei laureandi di una lettera dedicata agli iscritti del primo anno che prenderanno il loro posto.

«L’emozione e la commozione degli studenti laureandi e l’entusiasmo dei nuovi iscritti – afferma il Consigliere delegato all’Università ed alla Sanità, Antonio Vitale – rappresentano gli aspetti più significativi di questa giornata. Loro, gli studenti, sono i protagonisti principali di questo percorso di crescita del polo e noi, come Amministrazione comunale, saremo sempre al loro fianco per soddisfare qualsiasi esigenza.

Insieme con l’Asl e la Vanvitelli stiamo lavorando con impegno e minuziosa programmazione. Un rapporto di collaborazione quotidiano che oggi sta dando i tanto attesi frutti».