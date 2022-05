GROTTAMINARDA. EMERGENZA UMANITARIA IN UCRAINA: AVVISO PER RICHIEDERE CONTRIBUTO DI SOSTENTAMENTO.

Il Comune di Grottaminarda facendo seguito alla nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino (prot. 0044219-2022) e della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile (prot. 0030455-2022), ha emanato un avviso inerente l’Emergenza umanitaria in Ucraina e nello specifico le modalità per richiedere il contributo di sostentamento.

Il contributo è destinato a chi ha presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea ed ha trovato autonoma sistemazione presso parenti, amici, o famiglie ospitanti.

Il sostegno può essere richiesto entro il 30 settembre 2022 e può essere riconosciuto per un massimo di tre mesi dalla data riportata sulla ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea.

Il sostegno economico è fissato in 300 euro mensili (per un massimo di tre quote) e prevede un’integrazione di 150 euro al mese per ciascun minore di anni 18 che sarà erogata al genitore o all’adulto che sia riconosciuto tutore legale. L’importo sarà erogato in contanti presso un qualsiasi ufficio di Poste Italiane.

Per fare richiesta di contributo bisogna accedere alla piattaforma digitale raggiungibile al link https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/, essere in possesso del Codice fiscale (indicato sulla ricevuta di domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea), di un numero di cellulare e di una e-mail valida.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Struttura Autonoma Intersettoriale, Dirigente Pietro Antonio Del Grosso, tel. 0825 445211, e-mail strutt.inter@comune.grottaminarda.av.it, Pec strutt.inter@pec.comune.grottaminarda.av.it

