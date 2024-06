Il Nola 1925 riprende lo storico logo

Il Nola 1925 cambia logo e torna al passato. La compagine bruniana, attualmente nel campionato di Eccellenza Campania, nel 2025 compirà il centesimo anno di vita e la dirigenza sta lavorando nella direzione della valorizzazione del brand e dei valori storici del club. Ecco l’annuncio del presidente Giuseppe Langella:

“Si torna all’antico, al tradizionale. Ho deciso di accontentare la tifoseria che da tempo mi chiedeva di restituirle il vecchio logo. Ritorniamo quindi con le forme del passato, il nostro glorioso passato. Come già dimostrato, ci stiamo muovendo in anticipo su tutto. Abbiamo già allestito il 95% della rosa, una lista di calciatori che probabilmente nulla hanno a che vedere con questa categoria. Dopo il 30 giugno annunceremo tutti i nomi. Per ora cambiamo cuore e torniamo al passato storico ma per scrivere altre pagine di un futuro vincente il Nola ha bisogno di tutti i tifosi. Restateci vicino, tocca a voi, sarà un grande anno”.