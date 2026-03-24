Gratta e vinci da 500mila euro, fuga e lite tra compagni: a chi spetta davvero la vincita?

Il caso di Carsoli riaccende il dibattito: conta il possesso del biglietto, ma restano possibili contenziosi legali

Fa discutere il caso del gratta e vinci da 500mila euro che ha scatenato tensioni tra due compagni, sollevando una domanda che va oltre la cronaca: a chi appartiene davvero la vincita quando il biglietto viene regalato?

La vicenda nasce a Carsoli, dove un uomo aveva acquistato un gratta e vinci da cinque euro per poi donarlo alla compagna in occasione della Festa della donna. Un gesto simbolico che si è trasformato in un colpo di fortuna inatteso: il tagliando si è rivelato vincente per una somma considerevole.

Da quel momento, però, la situazione è degenerata. La donna si è allontanata, interrompendo i contatti e portando con sé il biglietto. L’uomo, convinto di avere diritto a una parte della vincita, ha deciso di rivolgersi a un legale per tentare di bloccare l’incasso e far valere le proprie ragioni.

Il nodo legale: chi ha diritto alla vincita

Dal punto di vista giuridico, la questione appare piuttosto chiara, almeno in linea generale. Nei casi di gratta e vinci, la vincita spetta a chi è in possesso materiale del biglietto al momento della riscossione, soprattutto se il titolo non è nominativo.

Questo significa che, se il tagliando è stato effettivamente regalato senza condizioni, il premio appartiene a chi lo detiene. Tuttavia, la situazione può complicarsi qualora emergano elementi diversi, come accordi verbali tra le parti o contestazioni sulla reale volontà di donazione.

Possibili sviluppi

Il caso potrebbe dunque finire nelle aule di tribunale, dove sarà eventualmente il giudice a stabilire se si è trattato di un dono pieno e definitivo oppure se esistevano intese diverse tra i due.

Intanto, la vicenda continua ad alimentare curiosità e dibattito, riportando al centro un tema non così raro: quando la fortuna entra in gioco, anche i rapporti personali possono incrinarsi, lasciando spazio a dispute legali e interpretazioni contrastanti.