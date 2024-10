Grande successo per lo screening della mammella e della cervice: oltre mille esami effettuati nei camper mobili dell’ASL di Avellino

Prosegue con ottimi risultati la campagna di screening oncologici promossa dall’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante. Dal 9 marzo al 29 settembre 2024, sono stati effettuati circa mille esami diagnostici nei camper mobili, che hanno fatto tappa in 32 giornate dedicate alla prevenzione nei Comuni irpini. Nello specifico, sono state eseguite:

545 mammografie

471 pap test

Il successo dell’iniziativa è evidente, soprattutto considerando che le unità mobili continueranno a operare nei Comuni irpini anche nei mesi di ottobre e novembre 2024, raggiungendo oltre 40 Comuni solo quest’anno.

I numeri del 2024 mostrano una crescita significativa rispetto al 2023, quando le giornate di prevenzione furono 23 e si contarono 469 mammografie e 375 pap test. La Direzione Generale, sotto la guida di Ferrante, ha dato un forte impulso alle attività di screening della mammella e della cervice uterina, affiancando alle strutture sanitarie già presenti sul territorio (4 Centri per lo Screening Mammografico e 18 Consultori) anche 2 unità mobili che coprono i 118 Comuni della provincia di Avellino.

Si registra complessivamente un trend positivo per i tre screening oncologici promossi, sia in termini di tasso di adesione che per le strategie organizzative adottate dalla Direzione strategica. C’è un crescente interesse e una maggiore sensibilità della popolazione verso la prevenzione oncologica. La consapevolezza dell’importanza di una diagnosi tempestiva e l’attenzione verso la propria salute rappresentano il traguardo più significativo di queste iniziative promosse dall’ASL di Avellino.