Grande Successo per il Night Festival di Carbonara di Nola del 4 Luglio

Una serata magica e indimenticabile quella di giovedì 4 luglio a Carbonara di Nola, dove il Night Festival ha riscosso un grande successo. L’evento, tenutosi nella splendida cornice della Villa Comunale, è stato organizzato dall’associazione “Un Mondo Magico” e dal Comitato Festa 2024 di San Michele Arcangelo.

“Parte tutto da un’idea, da una proposta che prende vita e diventa magia,” ha dichiarato Mariagrazia Cava, presidente dell’associazione. “Ringrazio il Sindaco e tutta l’amministrazione per averci ospitato nella loro meravigliosa Villa Comunale, e il Comitato Festa 2024 di San Michele Arcangelo per aver voluto che fosse un Mondo Magico a realizzare questo magnifico progetto per voi.”

L’evento ha visto la partecipazione di diversi esperti e artisti, che hanno contribuito alla riuscita della serata con laboratori e attività:

Francesco Spera , il “Dottore del Sorriso”, ha curato il laboratorio di Claunterapia.

, il “Dottore del Sorriso”, ha curato il laboratorio di Claunterapia. Antonio Marotta , Maestro e Dottore, ha condotto il laboratorio di Musico Terapia.

, Maestro e Dottore, ha condotto il laboratorio di Musico Terapia. Antonella La Manna ha animato il laboratorio ludico del Divertimento, Word Wonderland World Animation.

ha animato il laboratorio ludico del Divertimento, Word Wonderland World Animation. Giuseppe Nappi , vocalist DJ, ha curato la parte tecnica audio, suoni e musica.

, vocalist DJ, ha curato la parte tecnica audio, suoni e musica. Luisa Fornaro, Dottoressa Psicoterapeutica, ha diretto il laboratorio dell’emozione e dell’espressività.

“Ringrazio le famiglie e i bambini che mi regalano sempre emozioni uniche,” ha aggiunto Mariagrazia Cava. “Un ringraziamento speciale va anche ai volontari di Un Mondo Magico. Da soli si sogna, insieme si realizza.”

La serata inoltre è stata allietata dalla nota tik-toker “Very e Sasy”.

Il Night Festival è stato un grande successo, attirando una folla di persone che ha riempito la Villa Comunale di Carbonara di Nola dalle sei del pomeriggio fino a mezzanotte, in un tributo di gioia e partecipazione collettiva. Un evento che ha saputo coniugare divertimento, creatività e comunità, regalando a tutti i presenti una serata indimenticabile.