Tre morti e due feriti in un Drammatico Incidente Stradale a Paulilatino. Inferno in Sardegna

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Paulilatino, in provincia di Oristano, oggi pomeriggio. Il bilancio è devastante: tre morti e due feriti gravi, in seguito allo scontro tra quattro moto e un’auto.

Le generalità delle vittime non sono ancora state rese note. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i medici del 118 con ambulanze e due elicotteri dell’Elisoccorso, insieme ai carabinieri, ai vigili del fuoco e alla polizia stradale.

Secondo le prime ricostruzioni dei quotidiani locali, le quattro moto stavano viaggiando in direzione di Paulilatino quando si sono scontrate con un’auto proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è stato terribile: i motociclisti sono stati sbalzati sull’asfalto e per tre di loro non c’è stato nulla da fare. Il quarto motociclista è stato trasportato in eliambulanza a Cagliari in condizioni critiche.

L’incidente ha provocato anche un vasto incendio di vegetazione, innescato dalle moto che hanno preso fuoco. Per domare le fiamme sono stati impiegati cinque mezzi di terra, due Canadair, due Superpuma e un elicottero.

La comunità è sotto shock per questa terribile tragedia, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.