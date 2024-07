Il Vigile Urbano arrestato per Omicidio Stradale a Camposano sospeso dal sindaco di Portici

L’uomo alla guida dell’auto coinvolta nel tragico investimento ieri sera a Camposano dove è morta Lucia Passariello 27 anni, è un vigile urbano 26enne, è risultato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico pari a 1,7 g/l. È stato arrestato per omicidio stradale, posto ai domiciliari in attesa di giudizio e immediatamente sospeso dal servizio.

Il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, ha attivato gli uffici comunali per il provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, assunto nella polizia locale con un contratto di formazione lavoro a tempo determinato e libero dal servizio al momento dell’incidente. Cuomo, a nome di tutta la cittadinanza di Portici, ha espresso profondo cordoglio alla famiglia della vittima e, in una telefonata al sindaco di Camposano, ha manifestato vicinanza alla comunità colpita dalla tragedia.

Il fratello di Lucia, Pasquale Passariello, ha espresso il suo dolore su Facebook: “Dio porta con sé sempre le persone più belle, ancora non ci posso credere… un pezzo di me è andato via con te sorellina mia, mi mancherai e ti giuro che ti farò giustizia anche se a ben poco serve. Ti amo sorellina mia.”

L’incidente ha lasciato la comunità in stato di shock, evidenziando ancora una volta i pericoli della guida sotto l’effetto dell’alcol e le gravi conseguenze che ne derivano.