Grande riscontro per la Compagnia Teatrale Stabile MELA, che nella serata di sabato u. s. si è esibita presso il Teatro dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli portando in scena “Medico su Misura”, commedia brillante scritta e diretta da Franco Pinelli.

Dinanzi ad oltre 300 persone, la compagine avellana ha prodotto una delle sue migliori performance, suscitando l’ilarità degli spettatori convenuti presso la bellissima struttura dell’Accademia; molto soddisfatto Riccardo D’Avanzo:

“Ancora una volta riceviamo grande apprezzamento e soddisfazione per l’esibizione, segno che questa nostra passione per il Teatro, faticosamente portata avanti, genera ottimi frutti. Impegno, sacrificio e dedizione sono fattori essenziali affinché ogni lavoro venga attrezzato e realizzato nel migliore modo possibile, per noi ma soprattutto per gli spettatori che ad ogni occasione vengono a vederci. La serata di sabato, inoltre, era a noi particolarmente cara poiché l’intero ricavato della manifestazione è stato donato all’AIRC che da sempre lotto accanto ai malati oncologici; a tal proposito è d’obbligo un ringraziamento speciale per La Carlinga, nella persona del M.llo Antonio Rubino, la Sez. P. Uma S. S. e tutta l’Accademia, in primis il Comandante, che si sono prodigate per realizzare questo evento. Prossimi appuntamenti con la Compagnia MELA saranno la consueta rassegna “Teatro Sotto le Stelle” a luglio nel Gardino del Palazzo Ducale di Avella, per la quale invitiamo tutti gli amanti del Teatro a presenziare, ed altre date da definirsi per portare in giro per la Campania e non solo il nostro lavoro”.