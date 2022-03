“Gli occhi di Achille” è il primo romanzo scritto da Carla Carro.

Arriva un anno dopo la pubblicazione di “il cuore è un satellite” – raccolta di poesie – che ha riscosso un discreto successo sul territorio. Il romanzo tratta un tema molto delicato, quello della malattia mentale, che ancora oggi è vista come se fosse una malattia contagiosa, ed ancora oggi troppe volte le persone che ne soffrono vengono ingiustamente tenute a distanza. “Gli occhi di Achille” romanzano uno stralcio di vita in una struttura che ospita pazienti psichiatrici, con flashback nel passato, per indurre il lettore a capire che, forse, dietro una condizione patologica o un comportamento, può essere nascosto un dolore. Il dolore infatti è il fulcro del racconto, dolori passati e presenti, i dolori che non risparmiano nessuno. In quest’era moderna, forse abbiamo un po’ messo da parte una principio fondamentale, quello dell’umanità. Perché prima di ogni cosa, siamo esseri umani. Il romanzo può essere acquistato online o in qualsiasi libreria. Non molto lungo e scorrevole, facile da leggere.

