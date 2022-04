Givova Scafati, si chiude ad Orzinuovi la stagione regolare.

Ultima giornata di stagione regolare del campionato di serie A2. In una partita che non ha più alcun valore per la classifica, la Givova Scafati sarà impegnata domenica (ore 18) in trasferta sul rettangolo di gioco dell’Agribertocchi Orzinuovi.

Si tratta del classico testacoda tra la prima del girone rosso e l’ultima del girone verde, entrambe già consapevoli del proprio rispettivo destino, che il risultato finale di questa sfida non potrà più mutare.

Già aritmeticamente prima, la compagine dell’Agro sfrutterà l’incontro per provare schemi e soluzioni di gioco che potrebbero risultare utili nei playoff, magari dando spazio a chi sta meglio fisicamente o finora ha giocato di meno.

Il capo allenatore Alessandro Rossi: «Quella di Orzinuovi è una partita che non ha alcuna importanza per noi ai fini della classifica, per cui la utilizzeremo come se fosse una sorta di allenamento intenso, nel quale provare varie cose che potrebbero risultarci utili in futuro. Cercheremo di gestire le energie fisiche dei giocatori, valutando anche le condizioni di ciascuno, perché dobbiamo innanzitutto cautelare la salute fisica di ogni singolo atleta. Terremo fede all’impegno agonistico, ma gestiremo tutte quelle le situazioni che hanno bisogno di un lavoro particolare oppure di riposo». (Comunicato Stampa)

