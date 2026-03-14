Giugliano, carburante rubato con un telecomando: arrestato 39enne, denunciata una 25enne

Operazione dei Carabinieri a Giugliano in Campania, dove i militari della sezione radiomobile hanno arrestato un uomo di 39 anni con l’accusa di furto aggravato e ricettazione. Nella stessa vicenda è stata denunciata anche una donna di 25 anni.

L’intervento è scattato nel pomeriggio di sabato 14 marzo 2026 presso il distributore di carburanti “Star Oil”, situato all’interno del parco commerciale Grande Sud. I militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato una Fiat Multipla sospetta ferma nei pressi delle pompe di carburante, con una donna seduta sul lato passeggero.

Avvicinandosi per verificare la situazione, i Carabinieri hanno sorpreso l’uomo mentre stava trasferendo gasolio in alcune taniche posizionate all’interno del veicolo, che aveva il bagagliaio aperto e i sedili posteriori abbassati.

Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato nelle tasche dell’uomo un dispositivo elettronico, risultato essere un telecomando in grado di controllare e configurare da remoto il distributore di carburante. Si tratta di uno strumento normalmente utilizzato dai gestori delle stazioni di servizio per operazioni tecniche come la lettura dei dati, la modifica delle impostazioni e l’aggiornamento dei prezzi delle pompe.

Il dispositivo consentiva anche di bloccare o sbloccare l’erogazione del carburante, permettendo quindi di manipolare il sistema della pompa.

All’interno delle taniche presenti nell’auto sono stati recuperati circa 510 litri di gasolio, successivamente restituiti al legittimo proprietario del distributore.

Ulteriori accertamenti hanno rivelato un altro elemento sospetto: l’auto utilizzata aveva due targhe differenti. Quella anteriore risultava rubata, mentre quella posteriore era stata segnalata come smarrita.

Per il 39enne sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato e ricettazione, mentre la donna che si trovava in auto con lui è stata denunciata per gli stessi reati. Le indagini proseguono per chiarire se il sistema fosse stato utilizzato anche in altri episodi simili.