Centrodestra campano in frantumi: tensioni tra Forza Italia, FdI e Lega. Ripercussioni anche su Avellino e Salerno

I rapporti all’interno del centrodestra campano si fanno sempre più tesi e i segnali che arrivano in queste ore, soprattutto dagli ambienti di Forza Italia, fanno pensare a un clima di forte scontro politico nella coalizione.

A far saltare gli equilibri sarebbero state le recenti elezioni dei presidenti delle Commissioni Speciali a Napoli, dove gli azzurri non hanno gradito la scelta di Fratelli d’Italia e Lega di sostenere la candidatura di Massimo Grimaldi, esponente del Carroccio, alla guida della Commissione Mare. Una decisione che avrebbe incrinato i rapporti tra i partiti della coalizione e aperto un nuovo fronte di tensione.

Ripercussioni sui territori

Lo scontro regionale rischia ora di avere effetti concreti anche sulle dinamiche politiche locali, in particolare nei comuni di Salerno e Avellino, gli unici attualmente oggetto di confronto al tavolo regionale del centrodestra.

A Salerno, secondo indiscrezioni politiche, Forza Italia avrebbe già accantonato – seppur ufficiosamente – l’ipotesi di una candidatura unitaria, orientandosi invece verso la costruzione di una lista civica più ampia, aperta anche ad altre forze politiche presenti sul territorio, comprese alcune realtà vicine al centrosinistra.

Il caso Avellino

Ad Avellino il quadro appare già più definito, con una frattura che sembra ormai evidente. Forza Italia sarebbe pronta a sostenere la candidatura di Laura Nargi, mentre Fratelli d’Italia avrebbe scelto di appoggiare Gianluca Festa.

Una situazione che, se confermata, segnerebbe una spaccatura interna al centrodestra proprio in vista delle prossime competizioni amministrative, rendendo sempre più difficile trovare una sintesi condivisa tra le diverse anime della coalizione.

Clima teso nella coalizione

Il malcontento che emerge in queste ore lascia intravedere una fase di forte turbolenza politica nel centrodestra campano, con equilibri ancora tutti da ridefinire e trattative che potrebbero proseguire nei prossimi giorni nel tentativo di ricomporre la frattura.

Resta da capire se il tavolo regionale riuscirà a ricucire i rapporti tra i partiti oppure se la coalizione si presenterà divisa nei principali appuntamenti elettorali della regione.