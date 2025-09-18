Giro Mediterraneo in Rosa: scuole chiuse a Quadrelle, Mugnano del Cardinale e Sirignano

In occasione della prima tappa del 10° Giro Mediterraneo in Rosa, in programma venerdì 19 settembre 2025, che vedrà la carovana ciclistica attraversare diversi centri dell’Irpinia e del Nolano, i Comuni di Mugnano del Cardinale, Quadrelle e Sirignano hanno disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

L’ordinanza è partita da Mugnano del Cardinale, dove il sindaco Alessandro Napolitano ha stabilito non solo lo stop alle lezioni, ma anche la chiusura degli uffici di segreteria dell’I.C. “A. Manzoni”. Una misura che ha reso di fatto inevitabile l’adozione di provvedimenti analoghi anche nei Comuni di Quadrelle e Sirignano, i cui sindaci Simone Rozza e Antonio Colucci hanno firmato ordinanze di chiusura delle scuole.

Il provvedimento si è reso necessario per garantire la sicurezza degli studenti e delle famiglie, viste le modifiche alla viabilità e l’afflusso di pubblico atteso lungo il percorso della gara ciclistica.

La sospensione, adottata in via preventiva, consentirà una migliore gestione del traffico cittadino e del transito pedonale, favorendo il regolare svolgimento della manifestazione sportiva, che prenderà il via da Faiano di Valfortore (BN) e terminerà a Visciano (NA).