Giovanni Mensorio rieletto alla guida della III Commissione regionale: “Sviluppo e lavoro, ora serve accelerare”

Giovanni Mensorio è stato confermato alla presidenza della III Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Campania. L’annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato dallo stesso Mensorio sui social, nel quale il consigliere regionale ha definito la rielezione non come una semplice continuità, ma come l’avvio di una nuova fase di lavoro.

La III Commissione rappresenta uno snodo centrale per le politiche di sviluppo del territorio, occupandosi di settori strategici come attività produttive, programmazione economica, lavoro, turismo, industria e commercio. Ambiti diversi ma accomunati, come sottolineato da Mensorio, da un obiettivo chiaro: creare condizioni concrete per la crescita, l’innovazione e l’occupazione.

Nel messaggio diffuso online, il presidente rieletto ha richiamato il lavoro svolto negli anni precedenti, evidenziando come il confronto tra istituzioni, imprese, sindacati e territori abbia prodotto risultati tangibili. Allo stesso tempo, ha ribadito la necessità di imprimere un ulteriore cambio di passo, puntando su semplificazione amministrativa, ascolto e accompagnamento di chi investe e lavora.

Mensorio ha infine assicurato che il suo impegno alla guida della Commissione proseguirà nel segno della responsabilità e dello spirito di servizio, mettendo al centro il merito delle proposte, la serietà del metodo e la coerenza delle scelte. “Lo sviluppo – ha sottolineato – non è uno slogan, ma un lavoro quotidiano”, indicando così la linea che intende seguire nel nuovo mandato.