Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutti i numeri estratti giovedì 5 febbraio 2026

È stata effettuata l’estrazione di giovedì 5 febbraio 2026 dei giochi del Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Di seguito tutti i numeri vincenti, le combinazioni ufficiali, le quote e l’aggiornamento sui numeri ritardatari, senza alcuna variazione rispetto ai dati estratti.

I numeri del Lotto del 5 febbraio 2026

• Bari: 59 – 63 – 12 – 74 – 89

• Cagliari: 4 – 60 – 78 – 51 – 31

• Firenze: 63 – 56 – 13 – 84 – 39

• Genova: 43 – 3 – 73 – 86 – 84

• Milano: 73 – 68 – 21 – 69 – 27

• Napoli: 29 – 60 – 61 – 2 – 9

• Palermo: 49 – 28 – 51 – 89 – 23

• Roma: 43 – 21 – 77 – 31 – 30

• Torino: 5 – 25 – 64 – 76 – 89

• Venezia: 14 – 16 – 77 – 51 – 56

• Nazionale: 53 – 20 – 6 – 89 – 28

10eLotto: la combinazione vincente

I venti numeri estratti:

3 – 4 – 5 – 12 – 13 – 14 – 16 – 21 – 25 – 28 – 29 – 43 – 49 – 56 – 59 – 60 – 63 – 68 – 73 – 78

• Numero Oro: 59

• Doppio Oro: 59 – 63

• Extra: 2 – 9 – 27 – 31 – 39 – 51 – 61 – 64 – 69 – 74 – 76 – 77 – 84 – 86 – 89

Superenalotto: numeri, Jolly e Superstar

• Combinazione vincente: 6 – 8 – 26 – 27 – 57 – 90

• Numero Jolly: 41

• Numero Superstar: 30

Il jackpot del concorso del 5 febbraio 2026 ammonta a 115.900.000 euro, mentre per la prossima estrazione del 6 febbraio 2026 salirà a 116.600.000 euro.

Le quote del concorso n. 21

Superenalotto

• 6 punti: 0 vincite

• 5+1: 0 vincite

• 5 punti: 10 vincite da 18.371,53 euro

• 4 punti: 1.054 vincite da 183,37 euro

• 3 punti: 35.857 vincite da 15,88 euro

• 2 punti: 460.759 vincite da 5,00 euro

Superstar

• 6 Stella: 0 vincite

• 5+ Stella: 0 vincite

• 5 Stella: 0 vincite

• 4 Stella: 4 vincite da 18.337,00 euro

• 3 Stella: 192 vincite da 1.588,00 euro

• 2 Stella: 2.635 vincite da 100,00 euro

• 1 Stella: 12.704 vincite da 10,00 euro

• 0 Stella: 23.583 vincite da 5,00 euro

Seconda Chance e WinBox:

• Seconda Chance 50 euro: 107 vincite

• Seconda Chance 3 euro: 16.124 vincite

• WinBox 1: 2.283 vincite

• WinBox 2: 261.999 vincite

I numeri ritardatari del Lotto

Ritardi assoluti

• Bari: 20 (133 estrazioni)

• Cagliari: 55 (107)

• Torino: 18 (103)

• Nazionale: 37 (96)

• Genova: 34 (94)

• Cagliari: 10 (90)

• Genova: 69 (88)

• Nazionale: 27 (87)

• Firenze: 16 (87)

• Torino: 34 (84)

I tre numeri più ritardatari per ruota

• Bari: 20 – 41 – 23

• Cagliari: 55 – 10 – 21

• Firenze: 16 – 14 – 77

• Genova: 34 – 69 – 80

• Milano: 55 – 45 – 26

• Napoli: 3 – 41 – 84

• Palermo: 4 – 85 – 73

• Roma: 81 – 89 – 82 e 25

• Torino: 18 – 34 – 40

• Venezia: 24 – 20 – 48

• Nazionale: 37 – 27 – 31

Superenalotto: i numeri più in ritardo

Per la prossima estrazione restano osservati speciali:

4 – 87 – 62 – 15 – 23 – 70

L’appuntamento con la prossima estrazione è fissato per venerdì 6 febbraio 2026, con un jackpot che continua a crescere e a catturare l’attenzione degli appassionati.