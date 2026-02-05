CARNEVALE A CARBONARA DI NOLA: UNA GIORNATA DI FOLKLORE E COMUNITÀ

Domenica 8 febbraio 2026, tra sfilate, quadriglie storiche e laboratori, la tradizione si fa festa nel segno di San Michele Arcangelo.

Torna, con tutta la sua carica di colore e identità, il Carnevale a Carbonara di Nola. Il Comitato Festa 2025-2026 di San Michele Arcangelo invita la comunità intera – “ruoss e piccirill”, come si legge nell’invito – a partecipare a “Carbonara in festa Carnevale”, un evento pensato per unire generazioni e celebrare il patrimonio culturale locale.

La mattinata di domenica 8 febbraio 2026 sarà animata dalla tradizionale sfilata con carro allegorico, con partenza alle 9.30 da Piazza Municipio e arrivo previsto intorno alle 11.30 nella Villa Comunale.

Qui, il clou della manifestazione: l’esibizione della Quadriglia Marzanese che presenterà l’antico e spettacolare “laccio d’amore”, una danza popolare di origine contadina che affascina per i suoi intrecci coreografici e i vivaci costumi tradizionali.

Uno sguardo particolare è riservato ai più piccoli, per i quali sono organizzati laboratori creativi, truccabimbi e una sorpresa finale dedicata. “Guagliù il divertimento è assicurato!”, promettono gli organizzatori.

L’invito, in perfetto vernacolo, sintetizza lo spirito della giornata: “Viestete cummo vuo’ tu e vien a balla’ co me” – “Vestiti come vuoi tu e vieni a ballare con me”. Un’esortazione a partecipare con allegria e spontaneità, per vivere insieme un momento di pura festa collettiva.

L’evento rappresenta un appuntamento cardine per rinsaldare il senso di comunità e tenere viva una tradizione che continua a parlare al cuore del territorio.