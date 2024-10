Giornata dell’alimentazione: istituzioni ed esperti a confronto a Pomigliano

La dieta mediterranea per una corretta alimentazione: è quanto emerso oggi nel corso del convegno “Impariamo a mangiare sano e mediterraneo” svoltosi nell’aula consiliare del Comune di Pomigliano d’Arco (Napoli), organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Napoli 3 Sud, in occasione della quarantacinquesima edizione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Il convegno è il primo di una serie di incontri ed eventi volti a creare rete e avvicinare i vari organismi e uffici competenti ai cittadini, in particolare scuole, studenti e associazioni. Nel corso dell’evento di oggi, al quale hanno preso parte dirigenti dell’Asl ed amministratori comunali, si è posto l’accento su come una dieta corretta e soprattutto bilanciata, sia fondamentale per garantire la salute e il benessere delle persone a partire dall’infanzia. E fondamentale è risultato il ruolo della scuola e quindi dell’amministrazione comunale che garantisce il servizio delle mense per gli alunni del territorio per educare i bambini ad un’alimentazione sana e consapevole.

“L’amministrazione comunale – ha sottolineato l’assessore alle Politiche sociali e Sport, Domenico Leone – lavora in modo intenso per assicurare agli studenti un’alimentazione di qualità e corretta. La loro salute sta a cuore a quest’amministrazione ed è la priorità. Si fanno passi in avanti ma possiamo sempre ed ancora migliorare”. Sulla stessa linea anche il sindaco Russo, il quale ha spiegato che “un’alimentazione corretta è alla base del crescere sano e con l’Assessorato preposto – ha proseguito – abbiamo voluto che i nostri studenti potessero ricevere una refezione adeguata e di qualità. È un faro per noi garantirla anche in ambienti salubri e consoni, e stiamo lavorando intensamente per ottenere ciò”. Il sindaco, poi, approfittando della presenza dei dirigenti scolastici del territorio, ha chiesto una maggiore sensibilizzazione sulla questione ambientale legata allo sforamento delle polveri sottili. “L’auto – ha detto – deve essere usata in città solo lo stretto necessario. Facciamo una rivoluzione gentile per eliminare il traffico automobilistico dal centro cittadino”. Al convegno hanno preso parte, tra gli altri, Giuseppe Russo, Direttore Generale dell’ASL Napoli 3 Sud, Anna Arcadia Landi, Dipendente del Servizio Servizi Sociali, Maria Antignani, Responsabile del Servizio Servizi Sociali del Comune di Pomigliano d’Arco, Vincenzo Montella, Responsabile UOSD Prevenzione Collettiva Ambito 3 – ASL Napoli 3 Sud, Teresa Mastantuono, Dirigente Biologo U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – ASL Napoli 3 Sud, e Pierluigi Pecoraro, Direttore U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – ASL Napoli 3 Sud.