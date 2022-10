Gil, Cisl e Uil al Circolo della stampa di Avellino per discutere di sicurezza sul lavoro

– Domani, 20 ottobre 2022, al Circolo della Stampa di Avellino, i segretari confederali irpini, Franco Fiordellisi (Cgil), Fernando Vecchione (Cisl) e Luigi Simeone (Uil) svolgeranno l’assemblea dei delegati RLS ed RLST della provincia sui temi della salute, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. A seguire, dalle ore 11:30, incontrano il prefetto di Avellino Paola Spena, il direttore generale dell’Asl di Avellino Mario Nicola Ferrante e Francesco Damiani, direttore Itl, per un confronto sui protocolli di sicurezza e legalità.

«Sicuri al lavoro. Un impegno comune per la salute e la sicurezza sul lavoro», è questo il titolo dell’incontro di domani mattina, tappa di avvicinamento verso la manifestazione nazionale del 22 ottobre a Roma su salute e sicurezza sul lavoro. Al Circolo della Stampa interverranno i Rappresentanti per la sicurezza e prevenzione (Rls e Rlst) di Cgil, Cisl e Uil, che dopo l’ultimo incidente mortale di ieri assume ulteriore valore per dare forza al contrasto degli infortuni e delle morti sui luoghi di lavoro.