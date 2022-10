SPERONE. Il sindaco Adolfo Alaia indice consiglio comunale monotematico sul forno crematorio avellano. “Scelta scellerata”

Dopo Tufino anche il Comune di Sperone si schiera contro il forno crematorio che si vuole realizzare ad Avella e per questo ha indetto un consiglio comunale straordinario per venerdì 21 ottobre.

“È di PUBBLICO INTERESSE anche la tutela del territorio e della salute dei cittadini. Sperone non resta a guardare!”, si legge in una nota è ancora: “Indetto il Consiglio straordinario, per Venedì 21, per far valere le ragione del nostro no all’impianto crematorio unilateralmente deciso dal Comune di Avella in un territorio che riguarda anche noi e tutto i Comuni dell’Unione. Non ci sono norme e condizioni per portare a compimento una scelta così scellerata sulla pelle dei cittadini del baianese”.