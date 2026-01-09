Comunali 2026: Quadrelle Civica pronta a ripartire, “Continuiamo a lavorare per la comunità”

COMUNICATO STAMPA

Quadrelle Civica alle prossime Elezioni Comunali: continua il nostro impegno per il territorio

Con entusiasmo, responsabilità e profondo senso di appartenenza, la lista Quadrelle Civica annuncia ufficialmente la propria partecipazione alle prossime Elezioni Comunali, previste tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.

Dopo cinque anni e mezzo di amministrazione caratterizzati da impegno costante e presenza concreta sul territorio, il gruppo che ha guidato Quadrelle è pronto a rimettersi in gioco, con rinnovata energia e una visione ancora più ambiziosa per il futuro del paese.

In questi anni abbiamo messo al centro il bene della comunità, lavorando ogni giorno per migliorare la qualità della vita dei cittadini e creare nuove opportunità. Abbiamo affrontato sfide complesse e portato avanti progetti significativi: dalla valorizzazione degli spazi pubblici alla promozione culturale, dalla tutela dell’ambiente al miglioramento delle infrastrutture. I risultati raggiunti sono la testimonianza concreta di un impegno serio, continuo e condiviso.

Quadrelle Civica intende proseguire su questo percorso, ascoltando con attenzione le esigenze dei cittadini e affinando un programma politico che guardi al futuro, senza dimenticare le radici e l’identità del nostro paese.

Un progetto che nasce dall’esperienza, ma che si nutre di nuove idee, competenze e di una forte volontà di crescita.

La squadra è composta da persone motivate, preparate e profondamente legate al territorio, pronte a mettere tempo, energie e competenze al servizio della comunità. Un gruppo unito, consapevole delle difficoltà che attendono, ma certo che solo attraverso la collaborazione e la partecipazione si possano superare gli ostacoli.

Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, Quadrelle Civica incontrerà i cittadini per presentare nel dettaglio le proprie proposte e il progetto amministrativo.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, a informarsi e a prendere parte attivamente a questo percorso. Il contributo di ognuno è fondamentale per costruire una Quadrelle sempre più accogliente, prospera e solidale.

Il cammino riparte.

Con idee chiare, una squadra forte e una guida pronta a raccogliere nuove sfide.

Uniti possiamo fare la differenza.