Gemelli in festa ad Avellino: il Raduno Nazionale torna il 27 e 28 luglio 2025 con la quinta edizione “LA SCELTA”

Due giorni di spettacoli, emozioni e… spazio!

Avellino si prepara ad accogliere centinaia di gemelli da tutta Italia per la quinta edizione del Raduno Nazionale di Gemelli “Io vado da voi”, che si terrà il 27 e 28 luglio 2025 presso la storica sede della Scuola di Enologia “De Sanctis” in Via Tuoro Cappuccini 44. Tema di quest’anno: “La Scelta”, un invito profondo a riflettere sul valore delle connessioni, delle decisioni condivise e del coraggio di esplorare nuove possibilità, anche… spaziali!

Un programma tra arte, emozione e fratellanza

La due giorni si aprirà domenica 27 luglio alle ore 17.00 con l’iscrizione dei partecipanti e una scenografica accoglienza a cura di trampolieri itineranti. A seguire:

• Ore 19.00 – Body Art con La Strega Aborigena Ines De Leucio, un’esperienza artistica unica che vedrà protagonisti i gemelli come vere e proprie tele viventi.

• Ore 19.30 – “Cose dell’ALTO mondo”, spettacolo clown con trampoli acrobatici e bolle di sapone di e con Fabiola Forlenza.

• Ore 20.50 – Laboratorio esperienziale di Danza Emozionale a cura di Federica Anna Grosso con il progetto Arte ImPerfetta di Essere.

• Ore 21.30 – FIRE SHOW – AZAHAR, affascinante spettacolo di fachirismo e giocoleria ispirato all’Oriente.

• Ore 22.00 – Gabriele Bruno Live Music, per scatenarsi tra balli di gruppo e liscio sotto le stelle.

Durante tutto il pomeriggio sarà attiva la Gemini Box, con giochi e test per scoprire affinità e differenze tra fratelli e sorelle, un’occasione per riscoprirsi attraverso la lente del legame gemellare.

Lunedì 28 luglio: spazio alla musica e alla scienza

Il secondo giorno inizierà alle ore 17.00 con il Convegno “La Scelta” animato da Michele Roscica, l’Uomo Orchestra, capace di fondere riflessione e spettacolo.

Alle 19.30 saliranno sul palco i tre gemelli monozigoti atripaldesi della Scuola Masi – Dustin, Nathan e Thomas Raimo – diretti dal Prof. Daniele Medugno in una performance musicale unica. A seguire, un tuffo nel passato con lo spettacolo anni ’90 dei “Two Twins”, Valerio e Fabrizio Salvatori, padrini dell’edizione 2025.

NASA Space Apps Challenge: i gemelli sognano le stelle

Novità assoluta di quest’anno è la collaborazione con la NASA Space Apps Challenge 2025, che si svolgerà il 4 e 5 ottobre a Città del Vaticano. Il Raduno sarà occasione per selezionare due team di gemelli o terzetti che potranno partecipare gratuitamente alla maratona di innovazione promossa dalla NASA, grazie al supporto del Local Lead Dott. Renato Ciampa, CEO del Centro Diagnostico Baronia, vincitore dell’edizione 2024.

Sarà un’opportunità aperta a tutti: non servono competenze tecniche, solo voglia di mettersi in gioco, proporre idee e contribuire a risolvere sfide globali attraverso creatività, inclusività e collaborazione. I team potranno ispirarsi all’Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco e usare i dati messi a disposizione da NASA e agenzie spaziali partner.

Un’esperienza che collega il cielo e la Terra, i gemelli e l’universo, l’arte e la scienza. Un’occasione per lasciare un segno, oltre l’anagrafe e oltre le stelle.