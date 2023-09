Gambling, l’identikit del giocatore medio: cosa cercano gli utenti online?

Un italiano su tre, nell’ultimo anno, ha giocato ad uno o a più giochi legali, siano questi slot machine o scommesse, lotterie o giochi online, Superenalotto o Bingo. Stiamo parlando del 47% degli italiani, una percentuale che tradotta in valore numerico si avvicina ai 23 milioni di cittadini.

La analisi del Rapporto Censis Lottomatica sul gambling italiano parte proprio da questa considerazione, per sottolineare come l’attività di gioco sia ormai un vero e proprio fenomeno sociale e culturale, diffusa ovunque sia a livello geografico che sociale. Se a giocare sono più i giovani (tra loro, infatti, la percentuale è del 65%, che scende a 56% nella fascia adulti), dal punto di vista territoriale si gioca soprattutto al sud Italia (57%, contro il 46,5% del centro a una media del 39% al nord). Per scendere nell’identikit del giocatore medio scopriamo che, in linea di massima, è un uomo (anche se il numero delle giocatrici è in costante ascesa) ed è un laureato, gioca soprattutto per divertirsi (61%) o per vincere (59%). E soprattutto gioca online.

È questa la statistica più interessante, che merita una riflessione particolare. Il 56% dei giocatori italiani ha scelto il canale digitale, a distanza, a confermare ormai una precisa inversione di tendenza che si è resa irreversibile a partire dalla pandemia da Covid 19. Si gioca online, insomma, un po’ perché con le nuove frontiere del mobile gambling tutte le piattaforme sono accessibili da un semplice smartphone. Ma un po’ soprattutto per l’ampia offerta che si trova in rete. Le slot machine online più cercate dagli utenti sono quelle, spiega questo sito, che offrono agevolazioni e gratuità come le offerte freemium, che consentono di sperimentare un gioco senza pagare o senza effettuare registrazioni, o ancora versioni demo di giochi che saranno poi sviluppati in futuro.

La vera mossa che attrae i giocatori è comunque quella dei bonus senza deposito, la grande novità del panorama online. Si tratta infatti di una strategia di marketing che, facendo leva sulle caratteristiche della gamification, riesce non solo ad attirare nuovi utenti, ma anche a fidelizzarli, a trattenerli, a renderli clienti appassionati. È anche attraverso queste nuove strategie di comunicazione e di marketing che il gioco online ha messo la freccia e ha superato abbondantemente il comparto tradizionale. Un mix di innovazione e di progettualità che guarda agli interessi degli utenti, che scelgono sempre di più slot e giochi a portata di click.