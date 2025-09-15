FRIGENTO (AV). La Parrocchia di Pila ai Piani in pellegrinaggio a Pietrelcina

Appuntamento sabato 11 ottobre 2025 per una giornata di fede e comunità

La Parrocchia Maria Santissima Immacolata di Pila ai Piani – Frigento (AV) organizza per sabato 11 ottobre 2025 una visita parrocchiale a Pietrelcina, paese natale di San Pio, che rappresenta una delle mete spirituali più care ai fedeli di tutto il mondo.

Il programma della giornata prevede la partenza alle 7:30 da Pila ai Piani (presso il Bar Paradiso). L’arrivo a Pietrelcina è previsto intorno alle 9:00, con la prima tappa nella suggestiva Piana Romana, dove sarà possibile visitare la cappella dell’“Olmo delle prime stimmate” e partecipare alla Via Crucis.

Alle 11:00 si terrà la Celebrazione Eucaristica, momento centrale della giornata. Successivamente, alle 12:30, i partecipanti potranno pranzare in ristorante o consumare un pasto al sacco.

Il pomeriggio sarà dedicato alla visita del centro storico di Pietrelcina e dei luoghi più significativi legati a San Pio: le Case di San Pio, la Chiesa di Sant’Anna e la Chiesa parrocchiale, il Museo di San Pio, la tomba di fratel Modestino e la Chiesa del Convento.

Il rientro a Pila ai Piani è previsto intorno alle 18:30.

Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno il 28 settembre 2025. Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare fr. Cosimo (WhatsApp 338 2648448), Angela Annicchiarico (333 3576396) oppure rivolgersi direttamente al Bar Paradiso di Pila.

L’iniziativa rappresenta non solo un’occasione di pellegrinaggio spirituale, ma anche un momento di aggregazione comunitaria, per vivere insieme una giornata di fede, riflessione e fraternità nei luoghi che hanno segnato la vita di Padre Pio.