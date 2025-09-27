Forza Italia a Telese Terme, seconda giornata della convention “Libertà”: focus su innovazione, energia e crescita

Telese Terme, 27 settembre – Continua la tre giorni di Forza Italia dal titolo “Libertà”, in corso a Telese Terme, che vede riuniti ministri, parlamentari, amministratori locali e rappresentanti del mondo imprenditoriale e associativo. Dopo l’apertura di ieri, la convention entra oggi nel vivo con una fitta agenda di incontri.

Venerdì 26 settembre: l’apertura

La prima giornata è stata inaugurata dal sindaco di Telese Giovanni Caporaso e dai dirigenti campani del partito. A seguire, un confronto su giustizia e libertà, moderato da Giada Fazzalari, con la partecipazione di magistrati, parlamentari e il sottosegretario Francesco Paolo Sisto. Nel pomeriggio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è stato intervistato da Roberto Napoletano sul tema della sicurezza. Spazio anche all’intervento della segretaria generale del PPE Dolors Montserrat, prima di concludere con un dibattito sulle riforme che ha visto protagoniste la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati.

Sabato 27 settembre: il cuore della convention

La giornata odierna si è aperta alle 10.00 con “Più fatti, più libertà”, in cui Raffaele Nevi e Alessandro Cattaneo hanno presentato i risultati dell’azione di governo.

Alle 10.30, il focus si è spostato su innovazione e ricerca con il ministro dell’Università Anna Maria Bernini e i vertici di CNR, Farmindustria ed Enti di Ricerca.

Il tema dell’energia ha dominato la sessione delle 11.15, con il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, l’AD di Enel Flavio Cattaneo, l’AD di Snam Agostino Scornajenchi e rappresentanti di Enea e Forza Italia.

A mezzogiorno e un quarto si è discusso di crescita e sviluppo economico, con interventi dei presidenti di Leonardo, Poste, Confindustria e del PPE, insieme ad Antonio D’Amato e a rappresentanti del partito.

Il pomeriggio è stato aperto dal panel “Cattolici al centro” (ore 15.00), che ha visto protagonisti esponenti del mondo cattolico e politico, e proseguito con “Forza Italia sul territorio: obiettivo 20%”, dedicato a giovani, donne e organizzazione del partito.

Alle 16.30, il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha introdotto il dibattito “Più risorse, più libertà”, seguito da un confronto sulla sanità (ore 17.15) con medici, accademici e il presidente della Commissione Affari Sociali Ugo Cappellacci.

Grande attesa alle 18.00 per l’intervento del vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, che ha dialogato con il presidente del PPE Manfred Weber, la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e Stefania Craxi su pace e libertà.

La serata prosegue con un incontro con Aurelio De Laurentiis (18.30) e si chiude alle 19.00 con “Forza Italia al governo: obiettivo 20%”, al quale partecipano presidenti di regione e sottosegretari.

Domenica 28 settembre: la chiusura

L’ultima giornata sarà aperta da una Santa Messa (ore 9.00), seguita da un dibattito su arte e cultura con l’imprenditrice Marilù Faraone Mennella. Alle 10.00 spazio a “Il manifesto per la libertà” con Pupi Avati e personalità del mondo culturale e politico. Le conclusioni (ore 11.00) saranno affidate alla dirigenza di Forza Italia e al segretario nazionale Antonio Tajani.