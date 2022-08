Forino(Av): ” Le Lacrime di San Nicola” bagnano la Città dei Sette Colli. Rinviata a domani 14 Agosto la processione del Santo Patrono.

Le Lacrime di San Nicola bagnano Forino. Così si potrebbe dire, o tutto al più l’ inclemenza metereologica ferma di un sol giorno la secolare processione del Santo Patrono per le strade della cittadina irpina. Il Comitato Festa che tanto si è speso per organizzare nel post Covid la festa al Santo di Mira ed il Clero , hanno convenuto cosi di far vivere senza ansie, senza preoccupazioni questo intenso momento di fede, di preghiera, di devozione rinviando la processione a domani sera , domenica 14 Agosto 2022 alle ore 19.30 Come si suol dire, il bello sta nell’ attesa, e domani la nuova alba, sarà ancora più esplosiva , più fulgida per Forino, quando ancora una volta il Santo caricato a spalle dai devoti e sempre pronti ” Collatori” con San Luigi Gonzaga benedirà la sua amata Forino in un tramonto che chiederà tanto ai forinesi. Una richiesta alla quale alcuno si potrà divincolare. Quella di non fermarsi e di fare presto , visto che il Santuario in Collina non gode di un ‘ottima condizione strutturale con evidenti infiltrazioni che ne minano la sua condizione strutturale. Questo forse è un refuso in questa faccenda, ma forse le ” Lacrime di San Nicola” questa sera hanno una valenza. Ed i Forinesi, tutti nessuno escluso , dopo i festeggiamenti di domani ,come sempre non si sottrarranno al richiamo del loro Santo Patrono, che purtroppo il 2 Ottobre tornerà nel suo Santuario di Castello dopo la trionfale discesa in paese di giovedì 28 luglio. Daniele Biondi