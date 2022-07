US ANGRI 1927. ARRIVA CIRO BELLAROSA, PORTIERE CLASSE 2002

L’Unione Sportiva Angri 1927 comunica di aver definito l’accordo con il portiere classe 2002 Ciro Bellarosa. Nella sede sociale di via Murelle, il Presidente Armando Lanzione e il Direttore Sportivo Antonio Del Sorbo hanno definito ogni dettaglio e formalizzato l’impegno con il nuovo estremo difensore grigiorosso.

Queste le prime parole di Ciro Bellarosa da nuovo portiere dell’Angri:

“Voglio ringraziare il presidente Lanzione e il direttore Del Sorbo per avermi dato la possibilità di venire a giocare in questa splendida piazza e di vestire la maglia grigiorossa. Pur avendo avuto tantissime esperienze in carriera, è la prima volta che giocherò in una grande piazza come Angri. Il calore della tifoseria mi ha convinto a firmare. Attraverso tanti video ho potuto constatare che lo stadio è sempre gremito e spero che possa accadere anche quest’anno. Forza Cavallino!”.

Scheda

Nonostante la giovanissima età, Ciro Bellarosa vanta oltre 52 presenze in Serie D. Cresciuto nel settore giovanile dell’Avellino, si trasferisce alla Cavese, dove protegge i pali dell’Under 19 del club metelliano. Con il blufonsé, Bellarosa si mette in mostra attirando le attenzioni di club come il Pomigliano con cui esordisce in Serie D. Successivamente ha disputato diversi campionati di quarta serie con le maglie di Nola e San Giorgio.

