I candidati della lista del Movimento Cinque Stelle Giovanni Esposito e Felicità Ciani (detta Flavia) lanciano un appello alle Associazioni ed Enti del Terzo Settore della Città di Avellino.

Insieme al nostro candidato Sindaco Antonio Gengaro e presso la sede del Comitato Elettorale di Piazza Libertà “Antonio Gengaro Sindaco” i candidati alla Carica di Consigliere Comunale di Avellino Giovanni Esposito e Felicità Ciani (Detta Flavia) intendono in questa campagna elettorale attraverso degli incontri programmati ascoltare il mondo dell’Associazionismo e del Volontariato del Terzo Settore attivo, mettendo in risalto il Cittadino di questa città, che per noi resta il cuore pulsante della nostra comunità che andremo a rappresentare laddove saremo essere eletti con una gestione amministrativa la nostra di città condivisa, al fine di raccogliere osservazioni e istanze oltre che esigenze e problematiche relativamente anche agli aspetti delle sedi di proprietà comunale a loro affidate.

Di queste istanze, osservazioni e problematiche ci faremo insieme a tutta la squadra portavoce in Consiglio Comunale, fornendo e formulando chiare risposte al territorio che la politica è tenuta a dare, oltre a renderci anche promotori dell’idea di voler istituire una Urban Center necessaria a istaurare un rapporto continuativo col cittadino per soddisfare le istanze e aspettative.