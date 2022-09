Forino (Av): Trend demografico in discesa, ma dal 1861 ad oggi un aumento esponenziale della popolazione del 50% riguardo ai dati del censimento post unitario. Picco demografico nel 2014

Attualmente il Comune di Forino secondo i dati ISTAT divulgati al 31 Dicembre 2021 presenta una popolazione pari a 5.191 abitanti. Un dato che se guardato e confrontato con gli anni da poco trascorsi, pone in evidenza una lenta e silente decrescita della popolazione locale , ma se raffrontato ad un arco temporale di 160 anni circa, pone l’aspetto decrescita come fisiologico e parificato, se non migliore di altri Comuni Irpini. Addirittura nel sopraccitato lungo periodo Forino ha visto un’ esponenziale crescita demografica che non è di non poco conto.Nello specifico sappiamo che , secondo i dati ISTAT, la popolazione forinese al 31 DICEMBRE 1861ammontava a circa 3.453 abitanti.

Da questo momento un trend in fortissima risalita fino al 31 Dicembre dell’ anno 2014 quando la Città dei Sette Colli raggiunge il picco con 5.464 abitanti. Da questo momento un lento declino fino al 31 Dicembre 2020 dove l’ Istat riporta la presenza di 5.162 abitanti.

Ora si iniziano a rivedere piccoli segnali di ripresa visto che l’ ultimo dato Istat, al 31 Dicembre 2021 ci riporta la presenza di 5.191 abitanti che vivono sul territorio forinese.

Daniele Biondi