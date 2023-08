Forino (Av): Scatta la reggenza annuale per l’ IC. Picella Botto per incarico all’ Andis della Dirigente Angela Paletta

Sono ventiquattro gli Istituti della Provincia di Avellino che nel prossimo anno scolastico saranno in reggenza. Tra queste, solo dodici sono scuole sottodimensionate, le altre dovranno avere un reggente perchè i dirigenti in servizio fino allo scorso anno sono andati in pensione o sono stati trasferiti in altre sedi. Tra le stesse anche l’ IC Picella Botto Forino – Contrada avrà un reggente, al momento annuale, visto che l’attuale Dirigente Scolastica Angela Paletta ha da poche settimane assunto un ruolo nell’ Andis nazionale che la costringerà ad essere per un anno lontano dall’ Istituto Irpino Nell’assegnazione delle reggenze si terrà conto della vicinorietà rispetto alla sede di servizio o di residenza e del curriculum vitae. A fine mese intanto saranno pubblicati i nomi dei reggenti. Come asserisce Antonio D’Oria della Uil Scolastica “La Regione preferisce le reggenze anche alla luce del piano di dimensionamento scolastico che determinerà negli anni a venire una razionalizzazione degli istituti scolastici. Ma è chiaro che le scuole che hanno le reggenze, malgrado l’impegno del dirigente scolastico, fanno più fatica”. Intanto anche a Forino potrebbe forse esserci un inizio in fatica sia per l’avvio della Settimana Corta, sia per i presunti lavori all’ Infanzia Rodari di Forino che porterà i bambini ad essere allocati in altra idonea sistemazione, ed a Contrada dove a breve saranno avviati i lavori al plesso Ammaturo per il nuovo asilo nido. Staremo a vedere . Nel contempo si attendono sviluppi, e come asserisce il Presidente del Consiglio di Istituto Daniele Biondi “ognuno dovrà fare la propria parte noi a livello scolastico, ed anche chi di dovere a livello comunale, per evitare che il prossimo anno scolastico parta nel caos a discapito di alunni e famiglie”.