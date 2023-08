Mugnano -“Filomena e la sua proposta spirituale” – un convegno interessante

Ieri sera nel Santuario di Santa Filomena si è tenuto il convegno “Santa Filomena e la sua proposta spirituale” moderato dal dott. Antonio De Rosa. Il Rettore don Giuseppe Autorino ha salutato gli astanti introducendo la dott.ssa Antonella Summa relatrice del convegno.

La Summa ha narrato che, nel preparare la sua tesi di laurea, è venuta a conoscenza di un canto dialettale, (lei proviene da Acerenza comune della Basilicata), nel quale si racconta storia di Santa Filomena e che nel paese in cui abita e nei dintorni non è venerata.

Ha inizianto così le sue ricerche e ha contattato prima l’avv. Raffaella Ferrentino, responsabile del Centro 66 dell’Arciconfraternita di Santa Filomena, poi la Proloco di Mugnano del Cardinale e il Rettore don Giuseppe Autorino.Tutto ciò l’ha portata a tradurre in italiano l’intero testo della canzone sulla Santina. È un brano che dura 40 minuti, che, come già innanzi annunciato, narra con dovizia di particolari la vita della Santa e che contiene elementi teologici e pedagogici. La Summa è giunta alla conclusione che l’autore del brano, rimasto sconosciuto per più di un secolo sia un monaco redentorista, un tale Raffaele Di Nonno.

L’ altro relatore è stato don Vincenzo Giraldi, parroco di Capriglia Irpina, di origini mugnanesi, da parte di madre. Don Vincenzo ha raccontato della sua devozione a Santa Filomena e di quante volte la Santina lo abbia accompagnato nella sua vita, di quanti episodi siano accaduti non per coincidenza, ma perché, come egli ha detto: “Santa Filomena è esistita davvero, prescindendo dalla trasposizione delle tegole sulla sua tomba e dalle illazioni di qualche studioso, rimarcando quanto sia fondamentale per capire la realtà che fede e ragione camminino di pari passo”.

Al termine dell’evento i membri della proloco hanno donato ai relatori e ai moderatori una litografia realizzata dall’artista Prisco De Vivo che rappresenta la regina Maria Cristina di Savoia, grande devota della Principessina del Paradiso. (L. C.)