Forino (Av): Il 19 e 20 Agosto la cittadina si mobilita in ricordo di Elena Esposito e Giuseppe Novembre.

Il 19 e 20 agosto saranno due giorni sicuramente molto intensi ed emozionanti a Forino. Infatti nell’ambito della XVIma edizione di “Sere Passaie” si ricorderanno due giovani ” stelle” volate in cielo prematuramente .Vale a dire Elena Esposito e Giuseppe Novembre. Infatti le Associazioni Forino Beach, Libertas Forino, E’ Festa Arrèt’ ‘o Vic’ R’e Monache con il patrocinio del Comune di Forino hanno deciso di cimentare un ricordo sempre vivo di questi giovani attraverso eventi che possano coinvolgere l’ intera cittadina. E così che Sabato 19 alle ore ci sarà la Seconda Edizione di ” FORINO CORRE IN RICORDO DI ELENA” manifestazione podistica, con un percorso che si snoda tra le strade di Forino che vedrà il raduno dinanzi alla Villa Comunale in un giorno di sport, di memoria, di riflessione e di ricordo per chi ci ha lasciato ma vive ancora nei nostri cuori.

Domenica 20 agosto invece sarà la volta del Primo Memorial Giuseppe Novembre appassionato giovane di ciclismo. Infatti si partirà per un giro in bici su uno dei percorsi più cari a Giuseppe. L’ appuntamento è previsto presso la Villa Comunale di Forino alle ore 8:00. Al termine, per le 12:30 sempre in villa, ci sarà un piccolo momento di aggregazione a cura dell’A.C. Libertas. Il Ricordo non cancella la memoria. Grazie a tutti coloro i quali si sono adoperati per tutto questo. Daniele Biondi