Forino (Av): Problematica dissesto idrogeologico e allagamenti Celzi. Si spera che il Governo Centrale possa riservare la stessa attenzione come quella riservata a qualche Comune limitrofo.

Apprendiamo con grande piacere che il vicino Comune di Monteforte guidato dal Sindaco Giordano sarà fruitore di 8 Milioni di Euro per Sicurezza del territorio in ragione anche dell’ alluvione dello scorso agosto. Apprendiamo via Facebook alla stessa maniera che uno dei maggiori interlocutori per questa grossa cifra sia stato il Responsabile Provinciale di Forza Italia Dott . Carmine De Angelis. Ora ci poniamo il dubbio , e nessuno ce ne voglia . Riguardo l’ annosa questione Celzi di Forino dove da oltre un ventennio si assiste inermi ad una Vergogna Nazionale, dove amministrazioni Comunali succedutesi, Presidenti di Regione e di Provincia non hanno al momento apportato una svolta decisiva a questa Venezia del Sud, e dove mai si sono visti così corposi stanziamenti per risolvere il problema , chissà se l’ occhio di qualche attuale Rappresentante politico possa davvero dare man forte anche a questa invericonda faccenda??? Sicuramente il territorio di Monteforte ha , ed avrà gravi problematicità di dissesto idrogeologico, ma alla stessa maniera , e lo diciamo con assoluta certezza, che le stesse problematiche idrogeologiche non sono così meno gravi, anzi diremo moltissimo di più , come quelle che da decenni soffre la Città di Forino, ed in special modo la frazione Celzi .Dunque cosa sperare? Speriamo ed auspichiamo che anche Forino possa meritare la stessa mastodontica attenzione così come è stata riservata , giustamente al vicino Comune di Monteforte. Daniele Biondi