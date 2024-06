Forino (Av): Nuovo Splendore per il restaurato Monumenti ai Caduti in Guerra. Terminati i lavori iniziati a fine marzo.

Erano ormai anni che il Monumento dei Caduti in Guerra di Forino viveva una situazione di precarietà dovuta soprattutto all’ incidere del tempo . Un monumento di epoca relativamente recente ossia eretto in Piazza Kennedy difronte la Scuola Primaria Vespucci nel 1982 . Lo stesso è costituito da un basamento in cemento rivestito da quattro lapidi in marmo su cui sono i nomi dei caduti. Al di sopra delle lapidi si erge una statua bronzea raffigurante un soldato che sostiene un commilitone ferito. In effetti l’ Amministrazione targata Olivieri aveva messo in programma un suo restauro. Dello stesso si era molto interessato l’ Assessore ai Lavori Pubblici Carmine Lima ed in effetti avevamo dato menzione nel mese di marzo proprio dell’ inizio dei lavori di riqualificazione e di ammodernamento che sono da poco stati terminati. Gli stessi hanno infatti donato un nuovo fascino , una nuova bellezza , anche con particolare illuminazione nelle ore notturne. Una dovuta dignità attesa da tempo verso questi ” Militi Forinesi” i quali con il loro mortale sacrificio hanno offerto la loro vita alla patria per la tanto decanta democrazia , la tanto decanta libertà prezioso bene da preservare con convinzione ed orgoglio. Daniele Biondi