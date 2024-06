Anna Testa candidata alla carica di consigliere comunale nella lista de “I CITTADINI IN MOVIMENTO”. “Saremo una amministrazione onesta e trasparente”

“Ringrazio l’Avv. Massimo Passaro che ha voluto fortemente la mia candidatura alla carica di consigliere comunale di Avellino. Scendo in campo con convinzione per il bene esclusivo della mia amata città. Ho sentito forte il dovere di presentarmi alla mia città, perché oggi è il momento di ripristinare la partecipazione dei cittadini e noi saremo un esempio di amministrazione trasparente, porteremo risultati concreti ai nostri cittadini nei prossimi cinque anni. La città ha bisogno di essere amministrata da persone oneste e serie come la sottoscritta ed il candidato alla carica di Sindaco Rino Genovese. Quest’ultimo saprà ricoprire il ruolo di primo cittadino con serietà e professionalità. Genovese sarà, sicuramente, il Sindaco di tutti gli avellinesi. Il curriculum vitae del nostro candidato a primo cittadino è una garanzia per gli avellinesi.

Il nostro progetto per la nuova Avellino prevede il pieno coinvolgimento dei cittadini alla vita amministrativa , ciò sarà il nostro obiettivo, come detto in più occasioni dal nostro candidato a Sindaco negli incontri tenuti in città. Siamo pronti già da oggi ad intessere un dialogo fitto e costante con i cittadini.” – è quanto dichiarato dalla candidata ANNA TESTA de I CITTADINI IN MOVIMENTO, con Rino Genovese candidato alla carica di Sindaco.