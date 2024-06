Calcio Serie C, semifinale ritorno play off. Avellino sconfitto, in finale per la B ci va il Vicenza

di Redazione sportiva

L’Avellino abbandona il sogno Serie B, vince il Vicenza per 2-1. Il gol di Patierno alimenta le speranze di rimonta ma il rosso ad Armellino, a distanza di un paio di minuti da quello di Golemic, riporta la parità numerica e l’Avellino esce sconfitto nella semifinale di ritorno.

Rientra Cancellotti dalla squalifica rispetto all’andata, Cionek in panca. Il resto tutto invariato. Per il Vicenza attacco con Pellegrini e Della Morte, tra le riserve Ferrari e Delle Monache. Undicimila gli spettatori al “Menti”, 1200 i tifosi irpini. Al 7′ biancorossi pericolosi, De Col per Proia che centra la parte alta della traversa. L’Avellino risponde con Sgarbi, il suo traversone, deviato, sull’esterno della rete. Al 14′ Vicenza in vantaggio, Della Morte ha la meglio su D’Ausilio, brucia Rigione e buca Ghidotti con un diagonale. I lupi barcollano, al 26′ Pellegrini sfonda ma manda in fallo laterale. Poi è il portiere di casa, Confente, a opporsi prima a Patierno e, sul conseguente calcio d’angolo, a Palmiero. L’Avellino si fa preferire in questa fase del primo tempo, fino alla fine della frazione ci provano Sgarbi e Liotti senza fortuna.

Nella ripresa subito in campo Ricciardi per D’Ausilio. Lupi pericolosi, Palmiero per Armellino che di testa non è preciso. I ragazzi di Pazienza ricominciamo benissimo, Patierno assiste Gori che di prima intenzione impegna severamente Confente. L’estremo difensore vicentino si ripete su una zampata di Armellino. I locali sono comunque sul pezzo, infatti Ronaldo con un fendente chiama Ghidotti alla respinta di pugni. Al 64′ il Vicenza raddoppia, da corner di Ronaldo è Costa a trovare libertà e coordinazione giusta, conclusione al volo con la palla che si infila dopo aver battuto a terra. Per l’Avellino spazio a Russo per Gori e partita sospesa per qualche minuto causa lancio di fumogeni tra le fazioni opposte. Al 72′ Ronaldo atterra nell’area biancorossa Frascatore, è rigore per l’Avellino che Patierno trasforma con Confente che tocca la sfera. Si è sul 2-1. Immediatamente dopo il gol, gomitata di Golemic a Palmiero. Il difensore di casa viene espulso, Vicenza in 10. Dura un niente la superiorità numerica irpina, ingenuità di capitan Armellino che rifila un colpo proibito a Costa dopo varie colluttazioni tra i due. Espulso pure il centrocampista biancoverde. Pazienza butta nella mischia Marconi per Rigione. Lupi all’attacco, Confente è prodigioso sulla girata di Patierno. Avanza pure Ghidotti nell’ultimo attimo di gioco. Non c’è più niente da fare. La finale per la Serie B è Vicenza-Carrarese.