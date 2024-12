Forino (Av): La forinese Sara Fruncillo sbanca Dubai e porta l’Italia della Formula X Femminile ai Mondiali di Abu Dhabi.

Sara Fruncillo pilota di Formula X Femminile porta l’Italia ai Mondiali di Abu Dhabi del prossimo 1- 4 Maggio 2025. La giovane venticinquenne di Forino, il 12 Dicembre a Dubai, nella Formula Woman Nations Cup, dopo un’accanita e difficile gara, è riuscita a strappare la preziosa qualificazione che gli consentirà di arrivare al mondiale di Abu Dhabi. Sara, ad un passo dalla laurea in Ingegneria Meccanica alla Federico II di Napoli, corona cosi il suo più bel grande sogno scaturito dopo anni di duri sacrifici. Ora però, dopo il trionfo di Dubai, inizierà a studiare bene il prossimo obiettivo, vale a dire Abu Dhabi tra l’ altro non tanto lontano . Infatti la giovane pilota forinese è attesa da mesi molto impegnativi , ma lei ormai e’ abituata a questo tipo di pressione psicologica. Sara va ed andrà di nuovo a “100 all’ ora” come recita una nota canzone, con tanti sogni nel cassetto che oltre ad essere i suoi, sono ormai diventati quelli anche di tantissime persone tifosissime di questa “Campionissima Pilota” irpina. Daniele Biondi