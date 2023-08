Ieri sono iniziati i festeggiamenti civili in onore di Santa Filomena con la seconda edizione di “AppetitosaMente Festival del panino”.

Sono state tante le persone accorse in piazza Umberto I per poter degustare un ottimo panino e bere un bicchiere di vino.

La serata è stata allietata da ottima musica e molti si sono cimentati in balli latino-americani.

I festeggiamenti civili avranno il loro clou lunedì 14 agosto quando si esibirà il noto artista partenopeo Gianluca Capozzi. (L.C.)