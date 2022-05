Forino (Av): Domenica 22 Maggio riprendono le “Messe di San Nicola”. Padre Jean Claude: ” Un importante occasione di fede”

Domenica 22 Maggio c.a dopo due anni di fasi alterne dovute alla Pandemia da Coronavirus, riprendono le celebrazioni delle Sante Messe domenicali al Santuario di San Nicola a Castello. Dal 2016 ormai va avanti questa consuetudine di fede voluta dal rettore del Santuario Padre Jean Claude Ndasmine che vede dal mese di maggio a settembre la celebrazione della Santa Messa Domenicale in offerta a Dio ed al Patrono della Città di Forino, San Nicola di Bari. In confronto agli scorsi anni ci sarà un orario diverso , vale a dire alle 8.30 di mattina però con la novita’ che il Santuario resterà aperto fino alle ore 12.00 per dare l’ opportunità a quanti lo volessero di visitarlo, e fermarsi per una riflessione ed una preghiera dal Santo Protettore. Ecco il comunicato ufficiale di Padre Jean Claude: “Cari fratelli , Cari devoti di San Nicola è con immenso piacere che voglio comunicarvi la sentita intenzione di riprendere le cosiddette ” Messe di San Nicola ” al Santuario in collina così come iniziate nell’ anno 2016 e portate avanti fino ai nostri giorni, ma in fase alterna in questi due anni di Pandemia. Questa sarà una importante occasione di preghiera per prepararci insieme ad accogliere con rinnovato spirito di fede San Nicola che questo anno finalmente raggiungerà i suoi devoti fedeli nell’ ultimo giovedì del mese di luglio. Questa però sarà anche l’ occasione per riaprire le porte dell’ antico Santuario , luogo di appartenenza e di profonda cristianità per tutti i cittadini di Forino e frazioni. Quest’anno però gli orari delle Sante Messe seguiranno un nuovo orario , vale a dire alle 8.30 del mattino di ogni Domenica a cui seguirà poi l’ apertura del Santuario fino alle ore 12.00 per consentire a chi volesse di recarsi dal Santo Patrono anche dopo la funzione religiosa. Ogni eventuale modifica a quanto enunciato, sarà comunicato con largo anticipo. Il Primo Appuntamento è per Domenica 21 alle ore 8.30 ed apertura Santuario fino alle ore 12.00. Padre Jean Claude Ndasmine”

