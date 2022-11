FORINO (AV). A fuoco abitazione di due anziani coniugi

Intorno alle ore 11’00 di oggi 25 novembre, i Vigili del Fuoco di Avellino sono interventi a Forino in via Forno, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un’abitazione di due piani fuori terra del posto. Le fiamme che hanno riguardato l’intera casa, sono state spente con non poche difficoltà, visto che la struttura si trovava nel centro storico del paese, dalle due squadre dei Vigili del Fuoco inviate dalla sala operativa del Comando di via Zingarelli. I due anziani coniugi presenti all’interno dell’abitazione, hanno fatto in tempo a mettersi in salvo, ed oltre un comprensibile spavento non hanno subito conseguenze.